Już niedługo zobaczymy Skorpiona ze Spider-Mana 4 - wyciekł harmonogram zdjęć! Poznaliśmy złoczyńcę?

Zdjęcia do Spider-Mana 4 trwają, a fani zastanawiają się, kto w końcu będzie głównym przeciwnikiem Pajączka. Znany scooper informuje, że nie poznaliśmy jeszcze tożsamości tego złoczyńcy. Tymczasem opublikowano harmonogram zdjęć, który zdradza pewne spoilery z filmu.
Zdjęcia do Spider-Mana 4 trwają, a fani zastanawiają się, kto w końcu będzie głównym przeciwnikiem Pajączka. Znany scooper informuje, że nie poznaliśmy jeszcze tożsamości tego złoczyńcy. Tymczasem opublikowano harmonogram zdjęć, który zdradza pewne spoilery z filmu.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Spider-Man 4
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Spider-Man 4
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Spiderman No way home foto. materiał prasowy
Zdjęcia do Spider-Man: Całkiem nowy dzień nadal trwają. Nie ustają też spekulacje dotyczące głównego złoczyńcy w filmie. Wiadomo o wielu pomniejszych antagonistach, z którymi zmierzy się Pajączek, a prawdopodobnie też Punisher i Hulk, którzy pojawią się w filmie, ale nie ogłoszono oficjalnie, kto będzie nad nimi stać. Typów było już wiele, ale zdaniem Daniela Richtmana, rzetelnego scoopera branżowego, nie poznaliśmy jeszcze złoczyńcy, który będzie największym utrapieniem dla Ścianołaza.

Mogę wam teraz powiedzieć, że żaden ze złoczyńców, o których słyszeliście NIE JEST głównym przeciwnikiem w nowym Spider-Manie. Nie jest to również Mister Negative.

To właśnie wspomniany Mr. Negative był głównym typem fanów, którego podejrzewali o nasyłanie pozostałych na Spider-Mana i innych herosów z uniwersum Marvela. Najwidoczniej była to ślepa uliczka w kwestii przewidywań.

Ważna postać z DCEU powróci w 2. sezonie Peacemakera! O kogo chodzi?

Nowe zdjęcia z planu pokazały też, jakie sekwencje będą kręcone w dalszej części. Wśród nich znalazły się takie sceny, jak:

  • Spider-Man kontra Skorpnion - scena zostanie nakręcona jeszcze w sierpniu tego roku.
  • Walka ze strażnikami DODC.
  • Walka w więzieniu, która zostanie nakręcona w październiku.

Szczególnie ciekawy wydaje się ostatni podpunkt. Bardzo możliwe, że walka będzie dotyczyć jednego z przeciwników Spider-Mana, ale nie można też wykluczyć udziału Punishera w tej scenie. Ma on już na koncie jedną słynną ucieczkę z więzienia z 2. sezonu Daredevila Netflixa. Po wydarzeniach z Daredevil: Odrodzenie wiemy jednak, że Frank Castle znajduje się na wolności, choć to może się zmienić w wyniku specjalnego projektu z jego udziałem.

Oto wszyscy złoczyńcy, którzy według spekulacji mają pojawić się w filmie

Silver Samurai

arrow-left
Silver Samurai
Źródło: Marvel
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

