Już niedługo zobaczymy Skorpiona ze Spider-Mana 4 - wyciekł harmonogram zdjęć! Poznaliśmy złoczyńcę?
Zdjęcia do Spider-Mana 4 trwają, a fani zastanawiają się, kto w końcu będzie głównym przeciwnikiem Pajączka. Znany scooper informuje, że nie poznaliśmy jeszcze tożsamości tego złoczyńcy. Tymczasem opublikowano harmonogram zdjęć, który zdradza pewne spoilery z filmu.
Zdjęcia do Spider-Mana 4 trwają, a fani zastanawiają się, kto w końcu będzie głównym przeciwnikiem Pajączka. Znany scooper informuje, że nie poznaliśmy jeszcze tożsamości tego złoczyńcy. Tymczasem opublikowano harmonogram zdjęć, który zdradza pewne spoilery z filmu.
Zdjęcia do Spider-Man: Całkiem nowy dzień nadal trwają. Nie ustają też spekulacje dotyczące głównego złoczyńcy w filmie. Wiadomo o wielu pomniejszych antagonistach, z którymi zmierzy się Pajączek, a prawdopodobnie też Punisher i Hulk, którzy pojawią się w filmie, ale nie ogłoszono oficjalnie, kto będzie nad nimi stać. Typów było już wiele, ale zdaniem Daniela Richtmana, rzetelnego scoopera branżowego, nie poznaliśmy jeszcze złoczyńcy, który będzie największym utrapieniem dla Ścianołaza.
To właśnie wspomniany Mr. Negative był głównym typem fanów, którego podejrzewali o nasyłanie pozostałych na Spider-Mana i innych herosów z uniwersum Marvela. Najwidoczniej była to ślepa uliczka w kwestii przewidywań.
Ważna postać z DCEU powróci w 2. sezonie Peacemakera! O kogo chodzi?
Nowe zdjęcia z planu pokazały też, jakie sekwencje będą kręcone w dalszej części. Wśród nich znalazły się takie sceny, jak:
- Spider-Man kontra Skorpnion - scena zostanie nakręcona jeszcze w sierpniu tego roku.
- Walka ze strażnikami DODC.
- Walka w więzieniu, która zostanie nakręcona w październiku.
Szczególnie ciekawy wydaje się ostatni podpunkt. Bardzo możliwe, że walka będzie dotyczyć jednego z przeciwników Spider-Mana, ale nie można też wykluczyć udziału Punishera w tej scenie. Ma on już na koncie jedną słynną ucieczkę z więzienia z 2. sezonu Daredevila Netflixa. Po wydarzeniach z Daredevil: Odrodzenie wiemy jednak, że Frank Castle znajduje się na wolności, choć to może się zmienić w wyniku specjalnego projektu z jego udziałem.
Oto wszyscy złoczyńcy, którzy według spekulacji mają pojawić się w filmie
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
sie
The Pickup
06
sie
Królowe dragu i zombie
06
sie
Lesbijska księżniczka kosmosu
07
sie
Miłość boli
08
sie
Boska Sarah Bernhardt
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1995, kończy 30 lat
ur. 1944, kończy 81 lat
ur. 1973, kończy 52 lat