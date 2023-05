Szybcy i wściekli 10 - nowe klipy. Tak prezentuje się chwalony Jason Momoa

fot. materiały prasowe

W pierwszych opiniach o filmie Szybcy i wściekli 10 wszyscy jednogłośnie uznali, że Jason Momoa to największa zaleta widowiska. Padały porównania do Jokera z komiksów DC i wszyscy są zgodni, że Momoa świetnie się bawił, wcielając w tę rolę. Dzięki nowym fragmentom możemy zobaczyć go w akcji.

Szybcy i wściekli 10 - fragmenty

Szybcy i wściekli 10 - opis fabuły

W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.

W obsadzie znaleźli się między innymi Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jason Statham i Charlize Theron. Złoczyńcą nowej odsłony franczyzy będzie Jason Momoa.

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja 2023 roku tylko w polskich kinach.

Zobacz także:

Szybcy i wściekli 10 - poznajcie wszystkich 24 bohaterów