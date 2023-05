Szybcy i wściekli 10 - opinie o filmie. Jason Momoa jak Joker - pada porównanie do Avengers

fot. Universal Pictures

W Rzymie odbyła się uroczysta premiera widowiska Szybcy i wściekli 10, na której byli zagraniczni dziennikarze. Stąd też mamy pierwsze opinie, które mówią nam, z czym mamy do czynienia. Czy pomimo zakulisowych problemów udało się zrobić dobrą rozrywkę? W końcu po rozpoczęciu zdjęć reżyser Justin Lin zrezygnował i został zastąpiony Louisem Leterrierem.

Szybcy i wściekli 10 - opinie

Wszyscy są zgodni, że Jason Momoa jest fenomenalny w tym filmie i dla niego samego warto kupić bilet. Padają porównania do Jokera z komiksów DC, ale dopasowanego do uniwersum Szybkich i wściekłych. Jest on szalonym psychopatą, którego ogląda się z największą przyjemnością, a często jest też zabawny.

Chwalą to, do czego fani są przyzwyczajeni: szaloną, widowiskową akcję, która jest pełna dobrze nakręconych popisów kaskaderskich. Jeden dziennikarz narzeka na to, że w duchu serii pod tym kątem nie jest to jeszcze bardziej niedorzeczne i szalone niż poprzednio, a motyw rodziny zaczyna nudzić. Fani serii jednak mają bawić się przednio, bo pod kątem fabularnym jest ciekawie, ma to sens i odpowiedni kierunek, więc według opinii czuć poprawę po 9. części, która wpadła w stagnację. Do tego komplementują czarny humor, którego wcześniej w serii nie było na takim poziomie.

Pada porównanie do filmu... Avengers: Wojna bez granic. Według jednej dziennikarki ten film jest dla tej serii tym, czym Wojna bez granic dla MCU. Dotyczy to szokującego zakończenia, którego nikt się nie spodziewa. Według niej to podzieli fanów. Najwyraźniej dostajemy coś, co wprowadzi widzów do finału serii.

Dziennikarze przyznają, że pojawiają się zgrzyty fabularne i elementy, które niezbyt dobrze działają na ekranie. Z uwagi na bezspoilerowe opinie nie wyjaśnili, co dokładnie nie działa. Podkreślają, że nie jest to bynajmniej najlepsza część serii, ale dobrze buduje głupkowatą zabawą, jaką fani lubią i cenią. Cieszy ich poprawa po 9. części.

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja w polskich kinach.

Szybcy i wściekli 10 - poznajcie wszystkich 24 bohaterów