Szybcy i wściekli 10 - kogo gra Brie Larson? To córka postaci, którą znamy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Brie Larson udzieliła wywiadu magazynowi Total Film, w którym zdradziła szczegóły swojej roli w filmie Szybcy i wściekli 10. Kogo gra Brie Larson? Okazuje się, że jest ona córką postaci zwanej Pan Nikt, w którą wcielał się Kurt Russell.

Szybcy i wściekli - kogo gra Brie Larson?

Jej postać nazywa się Tess i według Brie Larson technicznie jest ona częścią agencji, tak jak jej ojciec.

- Jest tak jakby pomostem. Nie zgadza się z kierunkiem, w jakim agencja obecnie idzie, gdy jej ojca już tam nie ma. Wierzy w to, co jej ojciec po sobie pozostawił, a tą spuścizną jest stanie po stronie Doma i rodziny Toretto. Sama o to walczy. Dom wie, że ona jest nieugięta i z całą pewnością szanuje to, że usilnie chciała z nim porozmawiać i zbudować zaufanie. On jednak decyduje się poddać ją testowi. Jest to niemożliwe do wykonania zadanie i jeśli uda się jej to zrobić, ona pozostanie częścią rodziny na zawsze.

Szybcy i wściekli 10

Aktorka tłumaczy, że Tess jest dość tajemnicza, a do tego pełno w niej sprzeczności. Z jednej strony jest częścią agencji, ale jednocześnie z drugiej strony skłania się bardziej w stronę bycia częścią rodziny.

- Ona godzi się na zadanie od Doma, ponieważ chce wesprzeć rodzinę, tak jak robił to jej ojciec. Jest też bardzo inteligentną kobietą. Wie jak grać w tę grę. Nie boi się wyruszyć na własną misję, aby zrobić to, co według niej jest słuszne.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w kinach już 19 maja 2023 roku.