Szybcy i wściekli 10 - Jason Momoa zachwyci widzów? Michelle Rodriguez tak uważa

Wiemy, że w filmie Szybcy i wściekli 10 Jason Momoa wciela się w złoczyńcę szukającego zemsty na Domie i jego rodzinie. Jest on ściśle związany z wydarzeniami z najlepszej według fanów części serii, czyli filmem Szybcy i wściekli 5. Momoa wciela się w postać Dantego Reyesa, który jest synem Hernana Reyesa, w którego w piątej części wcielał się Joaquim de Almeida. Dante chce zemścić się za to, co rodzina zrobiła jego ojcu.

Zdaniem Michelle Rodriguez ze wszystkich panów grających czarnych charakterów w sadze Jason Momoa to najlepszy złoczyńca.

- Zemsta z uśmiechem. Brzmi to luźno, ale kiedy zobaczyć film, doskonale będziesz wiedzieć o co mi chodzi. Powiedziałabym, e jest najlepszym męskim złoczyńcą w całej serii, ale oczywiście Charlize rządzi. Wiesz o co mi chodzi? Ona jest zupełnie innego rodzaju potworem.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w maju 2023 roku.

