Szybcy i wściekli 10 - pełny zwiastun. Watykan wybucha, Jason Momoa niszczy rodzinę

fot. materiały prasowe

Twórcy filmu Szybcy i wściekli 10 odkrywają karty. Pełny zwiastun to festiwal przegiętej do granic akcji, która nie zawsze jest efektem komputerowym. Z wideo z planu wiemy, że ta metalowa kula, która trailerze rozwala auta, to coś, co naprawdę było robione na planie. Wyszło widowiskowo.

Szybcy i wściekli 10 - zwiastun

Szybcy i wściekli 10 - zdjęcia i plakaty

Szybcy i wściekli 10

W obsadzie znaleźli się między innymi Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jason Statham i Charlize Theron. Złoczyńcą nowej odsłony franczyzy będzie Jason Momoa.

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja 2023 roku tylko w kinach.