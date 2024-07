Powrót postaci po ponad 20 latach. Szybcy i wściekli 11 zbierają obsadę

fot. materiały prasowe

Vin Diesel opublikował post na Instagramie, w którym potwierdził, że trwa już preprodukcja do filmu Szybcy i wściekli 11, czyli wielkiego finału sagi. Ten proces przygotowawczy zawsze rozpoczyna się ileś miesięcy przed rozpoczęciem prac na planie. W zależności od filmu trwa to od 3 do 5 miesięcy, a tutaj ten proces już trwa od jakiegoś czasu. Ten post jednak zdradza również coś innego.

Szybcy i wściekli 11 - powrót po latach

Na zdjęciu widzimy, że Vin Diesel przytula aktorkę Devon Aoki, a z postu można wywnioskować, że dołączyła ona do obsady widowiska. Oznacza to, że jej postać Suki powróci po ponad 20 latach od premiery jedynej części, w której wystąpiła w głównej roli - Za szybcy za wściekli z 2003 roku.

Post sugeruje i można się tego też domyślać, że finał sagi będzie chciał też oddać hołd zmarłemu Paulowi Walkerowi, który zginął w wypadku przed ukończeniem prac nad siódmą częścią. Niewykluczone więc, że inne powroty również wkrótce zostaną potwierdzone, by godnie zamknąć całą serię.

Premiera filmu w 2025 roku. Chyba że zostanie przesunięta, by dać więcej czasu na zakończeniem prac.