Szybcy i Wściekli - będą kolejne filmy po 11. części? Reżyser odpowiada

fot. materiały prasowe

Reklama

Szybcy i wściekli mieli sporo części, ale 10. skończyła się w taki sposób, że jest spory potencjał na nie jedną, ale dwie kontynuacje. Chociaż Szybcy i wściekli 11 są już zapowiedziani, fani mają nadzieję na 12. część. W końcu reżyser Louis Leterrier został zapytany o ewentualność powstania kolejnych filmów.

Szybcy i Wściekli - Louis Leterrier o kolejnych filmach

W wywiadzie dla portalu ScreenRant, Leterrier stanowczo zaznaczył, że nie może zdradzić, czy pojawią się kolejne części Szybkich i wściekłych. Nie jest to jednak spowodowane umową ze studiem filmowym, a nieprzewidywalnymi sytuacjami, takimi jak strajki aktorów i scenarzystów.

- Cóż, to nie tak, że nie mogę absolutnie nic powiedzieć... chciałbym to wiedzieć. Mieliśmy plany, ale rozpoczęły się strajki i musimy się wstrzymać z nimi aż do ich zakończenia. Ale tak, jest teraz wiele, bardzo wiele postaci. Chcielibyśmy dać im czas na ekranie oraz rozwinąć podróż każdego bohatera, jak się tylko da. Więc, jeden film by nie wystarczył. Może dwa filmy, zobaczymy. Ale sposób w jaki działamy jest trochę inny od znanych franczyz czy uniwersów, bo skupiamy się na jednym projekcie w danym czasie. Wkładamy w niego dużo miłości i wysiłku. Dzięki temu dajemy z siebie 100 procent.

Przypomnijmy, że zapowiedziano film przejściowy pomiędzy 10 i 11 o Hobbsie Dwayne'a Johnsona, ale z uwagi na strajki wszystkie plany są w zawieszeniu i nie wiadomo, co dalej.

Szybcy i Wściekli 10 - fabuła

W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.