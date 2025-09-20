Szybcy i wściekli 11 z problemami. Jason Momoa komentuje, a w tle nowe plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wbrew spekulacjom medialnym z 2024 roku prace na planie filmu Szybcy i wściekli 11 w ogóle się nie rozpoczęły. Przeprowadzono jedynie testy kamerowe różnych sekwencji z samochodami. Nadal nie wiadomo, kiedy zaczną się zdjęcia, a z wypowiedzi Jasona Momoi wynika, że nie nastąpi to zbyt szybko. W związku z wydarzeniami z dziesiątej części jego czarny charakter musi powrócić, ale na ten moment Momoa nic nie wie i nie dostał jeszcze scenariusza. Nawet nie wiadomo, czy jest on gotowy.

Szybcy i wściekli 11 z problemami

Według dziennikarza The Globe, Barry’ego Hertza, głównym problemem wpływającym na opóźnienie projektu jest oskarżenie wobec Vina Diesela, które przerodziło się w proces sądowy. Rozprawa z ławą przysięgłych miała odbyć się w sierpniu 2025 roku, ale została przesunięta na luty 2026 roku. Zdaniem dziennikarza to ma wpływ na decyzję Universala o tymczasowym opóźnieniu, bo ta sytuacja mogłaby negatywnie odbić się na projekcie.

Szczegóły filmu nie są znane. Wiemy, że Vin Diesel zapowiedział powrót Briana, w którego wcielał się nieżyjący Paul Walker, oraz przeniesienie akcji do Los Angeles. Na razie nie ma informacji o tym, kiedy mogą ruszyć prace.

Nie ma również żadnych doniesień na temat filmu, który miał być pomostem między dziesiątą a jedenastą częścią. Miały to być dalsze losy Hobbsa granego przez Dwayne’a Johnsona.