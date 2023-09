Szybcy i wściekli 11 - ta scena z Fast X ma być kluczowa dla kolejnego filmu. Istotny jest dialog

Universal

Reklama

Nie da się ukryć, że połowa wszechświata zastanawia się nad tym, co zobaczymy w nadchodzącej odsłonie najpopularniejszej franczyzy całego kosmosu, filmie Szybcy i wściekli 11. Jak się okazuje, istotne wskazówki dotyczące fabularnej trajektorii kolejnej części serii zostawiono w jednej ze scen produkcji Fast X - o takim obrocie spraw w wywiadzie dla Cinema Blend donosi reżyser Louis Leterrier.

Chodzi tu o sekwencję, w której ranna Cipher przybywa do domu Dominica Toretto i Letty, aby ich ostrzec przed polującym na nich Dante. Postać Charlize Theron mówi wówczas:

Nadchodzi wojna. Strony zostały już wybrane, a każdy, kogo kochasz, zostanie zniszczony.

Leterrier rzuca na rzeczoną scenę nowe światło:

Wsłuchajcie się w to, co zostaje powiedziane, wsłuchajcie się w dialog. Wydaje mi się, że ludzie są pochłonięci stroną wizualną, zabawą, którą ta strona daje. Są jednak pewne sceny oparte na rozmowach postaci, które zawierają w sobie wiadomości o prawdziwym zagrożeniu. Kiedy coś zostaje pokazane, dzieje się tak z określonego powodu. Nie mówię tylko o jednej scenie - takich sekwencji, w których ustawiliśmy fundamenty pod kolejną część serii, jest w filmie aż pięć. Zacznijmy od pierwszej z nich. To moment, w którym Cipher wchodzi do domu Doma i Letty. Znaczenie ma wszystko, co ona wówczas mówi.

Szybcy i wściekli - najlepsze samochody całej serii

21. Honda Civic EJ1 z "Szybkich i Wściekłych".

Zobacz także:

Film Szybcy i wściekli 11 ma zadebiutować 4 maja 2025 roku.