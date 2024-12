Wiemy, kto wyreżyseruje Spider-Man: Beyond The Spiderverse! Mamy ich komentarz

Sony Animation

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ma już swoich reżyserów! Filmem zajmą się Bob Persichettioraz Justin K. Thompson. Pierwszy z nich należał do zespołu reżyserskiego Spider-Man Uniwersum, a także był producentem wykonawczym sequelu, drugi zaś był scenografem w Spider-Man: Poprzez multiwersum. Stąd możemy się domyślić, że ten wybór nie jest przypadkowy – obaj panowie byli wcześniej powiązani z tą serią filmów animowanych.

Spider-Man: Beyond The Spiderverse – wypowiedź reżyserów

Mieliśmy ogromny przywilej bycia częścią podróży Milesa od samego początku, a kreowanie zakończenia tej historii jest niezwykle ekscytujące. Kreatywność i troska włożone w każdą minutę tego projektu są naprawdę inspirujące. Stworzyliśmy to, co czujemy, że jest satysfakcjonującym zakończeniem i nie możemy się doczekać, aż fani je zobaczą – dajemy z siebie wszystko!

Spider-Man: Beyond The Spiderverse – co jeszcze wiadomo?

Jako producenci Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal i Avi Arad, a także dołączy do nich Jinko Gotoh. Aditya Sood oraz Christina Steinberg są producentkami wykonawczymi. Lord and Miller zajęli się scenariuszem do Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wraz z Davidem Callahamem.

Na razie nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących fabuły filmu. Premiera kinowa odbędzie się prawdopodobnie najwcześniej w 2026 roku.

Poprzednie dwie części są aktualnie dostępne w serwisach streamingowych Netflix oraz Max.