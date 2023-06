Szybcy i wściekli 11 wyciągną wnioski z 10. części? Diesel obiecuje

fot. materiały prasowe

Vin Diesel opublikował na Instagramie wideo, na którym jest razem z Sungiem Kangiem (Han). Obaj przebywają obecnie na wakacjach na Kajmanach, ale - jak podkreśla Diesel - jest to ich kreatywne dojo, więc już pracują nad filmem Szybcy i wściekli 11 (zwanym też Faxt X: Part 2, ale na razie oficjalnego tytułu nie ogłoszono).

Szybcy i wściekli 11 - poprawa jakości

Vin Diesel, który jest też producentem Sagi Szybcy i Wściekli, wyjawił, że już zakończył promocyjną trasę z dziesiątą częścią, więc mogą wziąć się na jedenastkę. Obecnie razem z Kangiem przeglądają opinie fanów, w tym też najpewniej krytyczne, by wyciągać wnioski na kolejną część.

- Tyle tutaj inspiracji i czasu na refleksję. Rozmawiamy, pracujemy i dwukrotnie sprawdzamy wszystkie aspekty, które muszą się znaleźć. W drugiej części Fast X pójdziemy dość przerażającą ścieżką.

Zmierzenie się z krytyką Fast X na pewno jest dobrą wiadomością dla fanów, bo trochę krytyki wobec konstrukcji historii się pojawiło.

- Traktujemy to poważnie, ponieważ wiemy, jak jest to ważne dla was wszystkich - powiedział Diesel.

Za scenariusz filmu Szybcy i wściekli 11 odpowiadają nowe osoby w serii: Christina Hodson i Oren Uziel. Za kamerą powróci Louis Leterrier.

Przypomnijmy, że Fast X zebrało 694,4 mln dolarów przy budżecie 340 mln dolarów (do końca nie wiadomo, dlaczego był tak wysoki). Problemem są zarobki w USA, w którym na tle poprzednich częścia, wpływy z box office były rekordowo niskie. Świat jednak nadal kocha sagę i tych bohaterów.

Szybcy i wściekli 11 - premiera 4 kwietnia 2025 roku.

