Szybcy i wściekli 10 - Gal Gadot o powrocie do roli. Aktorka z uznaniem o franczyzie

fot. Universal Pictures

Franczyza Szybkich i wściekłych kilkukrotnie przywracała do życia uśmiercone postacie. W szóstej części powróciła Letty (Michelle Rodriguez), która zginęła w czwartej odsłonie pt. Szybko i wściekle. Również Han (Sung Kang) został zabity w Szybcy i wściekli: Tokio Drift, aby pojawić się znowu w Szybkich i wściekłych 9.

W najnowszej części nie zabrakło kolejnych powrotów i wskrzeszeń. W scenie po napisach w roli Hobbsa zobaczyliśmy Dwayne'a Johnsona, a z martwych powstała Gisele, w którą wcielała się Gal Gadot w częściach od 4 do 6.

fot. Universal Pictures

W jednym z wywiadów Sung Kang przyznał, że wiedział, że ten powrót był nieunikniony. A teraz Gal Gadot w rozmowie z Total Film opowiedziała jak wiele znaczy dla niej powrót do roli Gisele i do tej wielkiej franczyzy.

Szybcy byli pierwszym filmem, w którym wystąpiłam jako aktorka. To oni dali mi pierwszą szansę, która okazała się dla mnie pierwszym przełomem w Hollywood. I będę zawsze za to wdzięczna. Oni są wspólnotą - są jak rodzina. Nadal utrzymujemy kontakt. Mają specjalne miejsce w moim sercu i to jest bardzo ekscytujące. Myślę, że sadze Szybkich udało się stworzyć ogromną, niesamowitą, lojalną rzeszę fanów jak nikomu innemu. Nie widziałem tego nigdzie indziej, wiesz? I cała ta miłość do niej, miłość od fanów i moja miłość do fanów - tym razem wszystko był na swoim miejscu.

Szybcy i wściekli 10 w reżyserii Louisa Leterriera zarobili 681 milionów dolarów na całym świecie. Do swoich ról powrócili Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Statham i John Cena. W obsadzie znaleźli się również Jason Momoa, Rita Moreno, Brie Larson i Alan Ritchson. Obecnie trwają prace nad jedenastą częścią, która ma zakończyć serię.

Szybcy i wściekli 10 - zdjęcia i plakaty