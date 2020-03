Szybcy i wściekli 9 - Ben Stiller w filmie? Aktor odnosi się do plotki

Szybcy i wściekli 9 to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2020 roku. Plotka sugerowała, że podczas zbliżających się dokrętek na planie miał pojawić się Ben Stiller, by zagrać małą rolę epizodyczną. Żadne dodatkowe szczegóły na ten temat nie wypłynęły. Jakiś czas później sam zainteresowany odniósł się do tego na Twitterze, całkowicie dementując te pogłoski.

Wiarygodności plotce miałby dodać fakt, że w filmie Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw wprowadzono dwie role epizodyczne, które utrzymane w tajemnicy aż do premiery. Ryan Reynolds i Kevin Hart zagrali i mają powrócić w kontynuacji.

W obsadzie są Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Michael Rooker i Cardi B.

Szybcy i wściekli 9 - premiera w USA i w Polsce odbędzie się 22 maja 2020 roku.

https://twitter.com/RedHourBen/status/1234619430593867776

