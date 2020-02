Szybcy i wściekli 9 - reżyser o Hanie i Shawie. Postać mogła pojawić się wcześniej

Szybcy i wściekli 9 zapowiadają się na jeden z największych hitów 2020 roku. Najbardziej fanów rozgrzał powrót Hana, który sprawił, że zainteresowanie filmem wzrosło nieprawdopodobnie.

Justin Lin w rozmowie z Total Film przyznał, że jedną z motywacji do powrotu do serii była scena z filmu Szybcy i wściekli 8, ponieważ czuł się dziwnie, że Deckard Shaw brał udział w rodzinnym spotkaniu. To był problem nie tylko dla reżysera, ale też dla wielu fanów, którzy nie akceptowali braku sprawiedliwości dla Hana. Dlatego Lin chciał to naprawić.

Oto co powiedział:

Szybko i wściekle - Han bardzo wiele dla mnie znaczy, bo był postacią wprowadzoną przed. Ktoś zapytał mnie o Hana i Deckarda Shawa. Odpowiedziałem: "czekaj, co?" Shaw był na barbecue w ósemce?" Byłem zmieszany tą sytuacją. Dlatego jednym z większych powodów, dla których wróciłem było naprawienie pewnych rzeczy.

Sung Kang, czyli filmowy Han wyjawił ciekawostkę. Razem z Gal Gadot nakręcili sceny do filmu Szybcy i wściekli 7.

- Jest scena w siódemce, którą nakręciłem, a o której nikt nie wie. Zagrałem w niej z Domem Vina i Letty, a za kamerą stał James Wan. Pojechałem do Atlanty razem z Gal, by nakręcić nasze oddzielne sceny. Były to retrospekcje - wyjaśnia.

Chodziło o sceny retrospekcji ze ślubu Doma i Letty. Kang zdradza, że Han był jednym gościem i świadkiem na ceremonii. Ostatecznie w kinie zobaczyliśmy, że obyło się bez świadków. Han został wycięty, ponieważ aktor miał krótkie włosy, a przez perukę nie przypominał samego siebie. Nie wiadomo, jaką scenę kręciła Gal Gadot, ale najpewniej również chodziło o retrospekcje.

W innym wywiadzie Vin Diesel zdradził, że chciałby do serii zaprosić Judi Dench. Udało się z Helen Mirren, więc niewykluczone, że aktor dopnie swego. Inni członkowie obsady chcieliby Denzela Washingtona, Marion Cotillard oraz Matta Damona. Jest to tylko ich wymarzona lista życzeń - decyzji żadnych nie podjęto.

Szybcy i wściekli 9 (Fast and Furious 9) - premiera 22 maja 2020 roku.