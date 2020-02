Szybcy i wściekli 9 lepsi niż Avengers. Rekordowy zwiastun i kapitalna sprzedaż biletów

Universal Pictures rozpoczął promocję filmu Szybcy i wściekli 9 z przytupem. 31 stycznia 2020 roku po raz pierwszy zorganizowano koncert promujący premierę zwiastuna. Wydarzenie było na żywo transmitowane w mediach społecznościowych i według danych w ciągu 72 godzin od premiery obejrzało je 12 mln osób.

Zwiastun jest dostępny na YouTube, Twitterze i Facebooku. Od jego premiery zanotował on świetne 439,3 mln wyświetleń w skali globalnej. W pierwsze 72 godziny zwiastun zanotował 262 mln wyświetleń i jest to lepszy wynik niż filmu Avengers: Wojna bez granic w takim samym okresie (w przypadku tego trailera 238 mln osiągnięto w 24 godziny), więc widzimy, że dla odróżnienia od hitu MCU, tutaj zwiastun jest ciągle oglądany i odsłony są nabijane w o wiele większej ilości. W ciągu 24 godziny trailer Szybkich i wściekłych 9 osiągnął 151 mln wyświetleń - jest to nowy rekord dla studia Universal.

Swoje dodał również spot z Super Bowl, który osiągnął 8 mln wyświetleń w 24 godziny. To też wpłynęło na oglądalność zwiastuna, która nie zwalniała tempa - łącznie w 24 godziny od Super Bowl oba wideo łącznie zanotowały 110,9 mln wyświetleń. Dla porównania w tej kategorii na drugiej pozycji jest Czarna wdowa z wynikiem 18,1 mln wyświetleń. Dziennikarze z zachodnich portali wskazują na to, że pod każdym względem ten weekend należał do Szybkich i wściekłych 9.

To też wpłynęło na media społecznościowe. W ciągu 24 godziny na Twitterze połowa postów dotyczyła Szybkich i wściekłych 9, a hashtag z tytułem stał się drugim najważniejszym trendem na świecie. Popularny był też hashtag #HanIsAlice, który wprowadził konsternację w mediach społecznościowych, bo niektórzy sądzili, że dotoczy to Hana Solo. Firmy analityczne nawet zmierzyły, że 93% opinii o zwiastunie jest pozytywna lub neutralna.

31 stycznia do sprzedaży w USA trafiły już bilety na premierowe seanse w maju. Przeważnie przedsprzedaż rusza miesiąc przed premierą. Według portalu Fandango na obecną chwilę sprzedaż jest o 50% lepsza niż w przypadku Szybkich i wściekłych 8 oraz sprzedano cztery razy więcej biletów w cztery dni, niż na Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw w takim samym okresie. Oznacza to, że będziemy mówić o kapitalnym otwarciu w box office.

Zobacz także: