Szybcy i wściekli 9 ma w Japonii inny, podkręcony tytuł

fot. materiały prasowe

Kiedy do kin wchodził film Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, spin-off serii Szybcy i wściekli, można było natknąć się na newsy dotyczące zmienionego tytułu na rynek japoński. Brzmiał on: Wild Speed: Super Combo. Okazuje się, że dotyczy to wszystkim filmów należących do franczyzy, a zatem także Szybcy i wściekli 9 doczekali się swojego zmienionego tytułu.

Trzeba przyznać, że brzmią one dość zabawnie, podkreślając lub podkręcając jeszcze mocniej, cechy charakterystyczne dla serii. Jest więc dziko, szybko i MEGA. Zobaczcie:

The Fast and the Furious (2001): Wild Speed

2 Fast 2 Furious (2003): Wild Speed X2

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006): Wild Speed X3: Tokyo Drift

Fast & Furious (2009): Wild Speed MAX

Fast Five (2011): Wild Speed MEGA MAX

Fast & Furious 6 (2013): Wild Speed: Euro Mission

Furious 7 (2015): Wild Speed: Sky Mission

The Fate of the Furious (2017): Wild Speed: Ice Break

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019): Wild Speed: Super Combo

I wreszcie Szybcy i wściekli 9, którzy widnieją w japońskich repertuarach jako: Wild Speed: Jet Break. Na razie do filmu Szybcy i wściekli 9 należy rekord otwarcia czasów pandemii, który wynosi 70 mln dolarów.

USA TODAY