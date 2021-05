Szybcy i wściekli 9 - co za szaleństwo! Ta destrukcja aut to nie efekty komputerowe [WIDEO]

fot. materiały prasowe

Seria Szybcy i wściekli stała się fenomenem popkultury, bijącym rekordy popularności dzięki szalonej konwencji, w której obok wartości rodzinnych królują absurdalnie przesadzone sceny akcji, które często walczą z prawami fizyki. Pomimo tego seria opiera się na popisach kaskaderskich od bardzo dawna (choćby zrzucanie aut na spadochronach z Szybkich i wściekłych 7), wciąż można być zaskoczonym. Nie inaczej będzie w filmie Szybcy i wściekli 9.

Justin Lin i ekipa promująca film Szybcy i wściekli 9 chcą, aby fani wiedzieli, że szaleństwa, które będą na ekranie to nie tylko efekty komputerowe. Nowe wideo o kulisach scen kaskaderskich pokazuje, że najbardziej spektakularne sceny destrukcji aut ze zwiastuna to... prawdziwe niszczenie samochodów na planie. Nawet te, które moglibyśmy powiedzieć, że na 100% nie miały prawa się wydarzyć, są zrealizowanymi praktycznie popisami kaskaderskimi. Dlatego też to wideo zadziwia tak, jak sama seria, która choć oferuje przegięte sceny akcji, w dużej mierze są one tworzone na planie, nie na komputerze.

Szybcy i wściekli 9 - kulisy

Szybcy i wściekli 9 - premiera w kinach w Polsce obędzie 25 czerwca 2021 roku.

