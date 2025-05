UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marathon to nadchodząca produkcja studia Bungie, która – jak na razie – nie ma zbyt dobrej passy. Zamknięte testy alfa spotkały się raczej z umiarkowanie pozytywnym odbiorem, a niedawno w sieci zrobiło się głośno o oskarżeniach o plagiat. Wszystko to najwyraźniej miało duży wpływ na plany zarówno twórców, jak i Sony.

Jak informuje Colin Moriarty z podcastu Sacred Symbols, Sony miało zrezygnować z całego marketingu na najbliższy kwartał.

Osoba zaznajomiona z planami marketingowymi na kluczowym, zagranicznym rynku przekazała mi, że obecnie nie ma żadnych planów prowadzenia płatnych działań marketingowych dla Marathon. Nie wiem, czy zmieniło się to w związku z niedawnymi wydarzeniami, czy od początku miało to tak wyglądać, ale to dość nietypowy ruch w przypadku gry o tak wysokim profilu – ujawnia Moriarty.

O problemach Marathon informuje także Paul Tassi z Forbesa:

Słyszałem, że cały plan marketingowy został wyrzucony do kosza i trzeba było zacząć wszystko od nowa. Nowy zwiastun mający uruchomić przedsprzedaż oraz duża, publiczna beta zaplanowana na miesiąc przed premierą miały nie dojść do skutku. Nie słyszałem nic o całkowitej rezygnacji z płatnego marketingu, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ostatecznie do tego doszło – dodaje Tassi.

Dziennikarz podejrzewa również, że premiera Marathon zostanie opóźniona. Jednocześnie uważa, że Sony raczej nie zdecyduje się na całkowite anulowanie gry – w przeciwieństwie do sytuacji z Concord.

Anulowanie gry tak blisko premiery, po latach pracy i setkach milionów dolarów zainwestowanych w produkcję, byłoby szaleństwem. To rzeczywiście przypomina sytuację z Concord, ale różnica polega na tym, że mówimy tutaj o Bungie – nie tylko uznanym studiu specjalizującym się w strzelankach, ale też takim, za które Sony zapłaciło (absurdalnie zawyżoną) kwotę 3,6 miliarda dolarów – podsumowuje Tassi.

Artykuł Tassiego został skomentowany przez innego dziennikarza, Jeza Cardena. Ten ograniczył się do krótkiego, acz wymownego stwierdzenia, że Marathon nie zostało JESZCZE skasowane. Jak będzie faktycznie? Czas pokaże. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dalsze ruchy Bungie i Sony, a także oficjalne komunikaty.