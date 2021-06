Szybcy i Wściekli 9 - Mia powraca. Aktorka zdradza dlaczego

fot. materiały prasowe

Szybcy i Wściekli 9 to najnowsza część sensacyjnej franczyzy, której początki sięgają 2001 roku. Przez taki okres czasu wiele osób związało się z serią, a szczególnie emocjonalnym momentem dla fanów było odejście Paula Walkera. W siódmej części przed reżyserem stanęło duże wyzwanie, ponieważ musiał uhonorować i pożegnać aktora. Dzięki temu mogliśmy oglądać, jak Brian O’Conner odjeżdża z Domem (granym przez Vina Diesela), by skręcić na swoją własną ścieżkę, co mogło sugerować jego szczęśliwe zakończenie u boku ukochanej i ich dzieci. Jednak choć oboje powinni być wolni od niebezpiecznych misji, Mia powraca na duży ekran. Dlaczego?

fot. Universal Pictures

Kobieta powraca, gdy w następne zlecenie jest zamieszany jej brat Jakob (grany przez Johna Cenę). Po tym jak jej historia została dobrze domknięta w siódmej części, musiał istnieć powód, dla którego twórcy zdecydowali się ją zaangażować do najnowszego filmu. Wcielająca się w nią Jordana Brewster wypowiedziała się na ten temat w wywiadzie dla Collider.

Mój powrót był swego rodzaju ewolucją. Najpierw pomyślałam, że jest szansa, że raczej nie powrócę. Potem zaczęło się to powoli zmieniać, aż stało się jasne, że na pewno zagram w kolejnej części. Potrzebowaliśmy tylko powodu, dla którego miałoby to sens, a powrót Jakoba nim jest i usprawiedliwia moją obecność. A faktem jest, że Brian zawsze będzie częścią tego wszechświata.

W związku z tym, że postać Walkera zawsze jest obecna w serii, aktorka podkreśliła też, jak ludzie u sterów najnowszej części Szybkich i Wściekłych przyczynili się tego, że powrót jej bohaterki będzie dobrze rozegrany.

Kiedy usłyszałam, że Justin (Lin) i Vin się tym zajmują, wiedziałam że obecność Mii i dziedzictwo Briana będą dobrze potraktowane. Nie miałam wrażenia, że muszę nieugięcie oponować, ponieważ ufam im kompletnie

Szybcy i Wściekli 9 mają trafić do kin 25 czerwca 2021 roku w Polsce i w USA. W obsadzie zobaczymy między innymi Vina Diesela, Michelle Rodriguez, Jordanę Brewster, Tyrese Gibsona.