Szybcy i wściekli 9 - nowe zdjęcia. Co z kolejnym spin-offem serii?

Szybcy i wściekli 9 są promowani w magazynie Total Film. Tam też opublikowano dwa zdjęcia oraz okładkę z bohaterami, a Vin Diesel w rozmowie udzielił komentarza o tym, co jest tematem filmu. Powtórzył mniej więcej słowa reżysera Justina Lina, czyli do tej pory poruszano kwestie budowy rodziny nie opartej na więzach krwi, ale na bliskich relacjach. Aktor mówi, że pokażą, jak ten altruistyczny koncept może zaniedbać relacje w biologicznej rodzinie. To jest punkt wyjścia do poruszania czegoś więcej w tej historii. Na zdjęciach widzimy Vina Diesela oraz Johna Cenę w rolach Doma i Jakoba Torretto.

W innym wywiadzie Vina Diesela zapytano o planowany spin-off o samych kobiecych bohaterkach serii Szybcy i wściekli. Aktor ujawnił, że sam jest autorem konceptu na ten film, a scenariusz ma być gotowy w lutym 2020 roku. Za projekt odpowiadają Nicole Perlman, Lindsey Beer i Geneva Robertson-Dworet.

