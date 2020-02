Szybcy i wściekli 9 - fragment z Super Bowl 2020. Paul Walker inspiracją dla ważnej roli

Szybcy i wściekli 9 rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z ósmej części. Tym razem Dom i jego rodzina muszą zmierzyć się z niespodziewanym zagrożeniem ze strony brata Doma, Jakoba (John Cena), który jest wspomagany przez Cipher (Charlize Theron).

Pierwszy zwiastun Szybkich i wściekłych 9 został opublikowany 31 stycznia 2020 roku podczas specjalnego koncertu zorganizowanego z okazji premiery trailera. Tam też aktorzy udzielali wywiadów amerykańskim mediom, a reżyser Justin Lin komentował powrót Hana.

Vin Diesel wyjaśnia, że inspiracją dla obsadzenia Johna Ceny w roli Jakoba był Paul Walker. Gdy aktorzy poznali się na siłowni, Diesel od razu czuł, że to jego brat Paul Walker mu go zesłał.

Sam John Cena uważa, że Jakob nie jest czarnym charakterem. Uważa, że widzowie zadecydują w kinie, kto w tym konflikcie jest dobry, a kto jest zły. Wygląda na to, że ta walka nie będzie tak oczywista, jak sugeruje zwiastun. Potwierdza to również Diesel.

Vin Diesel wyjaśnił też, dlaczego osoba Paula Walkera cały czas jest kluczowa dla tworzenia tej serii:

- O, mój Boże, on jest zawsze ze mną, gdziekolwiek jestem. Jest bardzo ważnym powodem tego, dlaczego tworzymy te filmy i dlaczego chcemy, aby miały znaczenie. Czujesz jego obecność w każdej klatce filmu. Jest to dla nas ważne i z tego powodu wpływa to na jakość. Był ze mną te 20 lat temu, gdy to zaczynaliśmy. Po każdym sequelu, po premierze rozmawialiśmy o tym, że najlepsza część jest wciąż przed nami. To motywuje do tego, by zawsze zrobić najlepszy film, jak tylko to możliwe.

Zobacz także:

Szybcy i wściekli 9 - spot z Super Bowl 2020

Szybcy i wściekli 9 - premiera w maju 2020 roku.