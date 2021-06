Szybcy i wściekli 9 - Vin Diesel i jego Dodge niczym… Tarzan na nowym klipie

fot. materiały prasowe

Szybcy i wściekli 9, czyli kolejna część popularnej serii filmów, już wkrótce zawita do kin. Do tej pory obejrzeć mogliśmy zwiastuny i inne materiały promujące produkcję. Tym razem do sieci trafił nowy klip z filmu, w który ukazuje spektakularną sekwencję. Granemu przez Vina Diesela Dominicowi Toretto oraz jego dziewczynie Letty (w tej roli Michelle Rodriguez) udaje się uciec z opresji, pokonując wodę pomimo braku mostu. Zobaczcie sami.

Przypomnijmy, że produkcja Szybcy i wściekli 9 rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z ósmej części. Tym razem Dom i jego rodzina muszą zmierzyć się z niespodziewanym zagrożeniem ze strony brata Doma, Jakoba, który jest wspomagany przez Cipher.

https://twitter.com/RottenTomatoes/status/1399712335825195010

Do obsady należą również John Cena, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren a także Charlize Theron.

Szybcy i wściekli 9 - premiera filmu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce została zaplanowana na 25 czerwca 2021.