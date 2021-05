Szybcy i wściekli 9 już biją rekordy w kinach. Świetny wynik ze świata

materiały prasowe

Kino żyje! Można tak stwierdzić po premierze filmu Szybcy i wściekli 9 w ośmiu krajach świata. Superprodukcja zebrała w weekend rekordowe 162,4 mln dolarów. Jest to więc najlepsze globalne otwarcie w czasach pandemii i tym samym pobito rekord widowiska Godzilla kontra Kong. Patrząc na wyniki z poszczególnych krajów Szybcy i wściekli 9 biją też lokalne rekordy.

Oczywiście większość sumy pochodzi z Chin, w których kina są otwarte i działają prawie normalnie. Tam też zebrano 135,6 mln dolarów. Jest to pierwszy amerykański film od premiery Avengers: Koniec gry w 2019 roku, który przekroczył 100 mln dolarów podczas otwarcia. Nie jest to zaskoczeniem, bo seria jest bardzo popularna w Chinach. Prognozuje się, że z Chin ostatecznie zbierze się 250 mln dolarów.

Trudno porównać te wyniki do sukcesu filmu Szybcy i wściekli 8 z 2017 roku. Wówczas superprodukcja biła rekordy wszech czasów, zbierając 532 mln dolarów z ponad 60 krajów, w tym USA i Chiny. W 2021 roku z uwagi na pandemię koronawirusa, reżim sanitarny oraz rozbicie premier czasowo na okres miesiąca pomiędzy różnymi krajami pozwoli ocenić wyniki dopiero w lipcu 2021 roku. Zdecydowanie jednak jest to optymistycznie dla kina i kiniarzy. Zwłaszcza w Chinach daje to daje nam pogląd na to, że ten film ma szansę osiągną ostatecznie kwotę bliższą wynikom przed pandemią. Skoro 135,6 mln dolarów w Chinach to drugie najwyższe otwarcie serii po ósmej części i udaje się osiągnąć taki wynik pomimo reżimów sanitarnych w kinach, daje to nadzieje, że w innych krajach będzie podobnie.

W USA natomiast nic się nie dzieje i nie ma ekscytujących wyników. Spirala: Nowy rozdział serii Piła ponownie zajmuje pierwsze miejsce, osiągając zaledwie 4,5 mln dolarów w drugim weekendzie wyświetlania. Razem ma na koncie słabe 15,8 mln dolarów. Sytuacja w USA zmieni się w najbliższy weekend wraz z premierą dwóch gorących tytułów - Cruella i Ciche miejsce 2.