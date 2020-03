Dwayne Johnson i Hugh Jackman podnoszą na duchu fanów. Zobacz jak śpiewają

#zostanwdomu nie dotyczy tylko Polski, ale wielu krajów świata, w tym Stanów Zjednoczonych, w których sytuacja z rozwojem pandemii koronawirusa staje się coraz poważniejsza. Dlatego też gwiazdy filmowe również się stosują i siedzą w domach.

Hugh Jackman stwierdził, że zaśpiewa dla fanów, aby podnieść ich na duchu. Wybrał piosenkę You Will Be Found z broadwayowskiego musicalu Dear Evan Hansen. Aktor uważa, że tekst utworu jest bardzo aktualny w związku z sytuacją na świecie.

Dwayne Johnson natomiast porozmawiał z fanami na Instagramie, poruszając ważne kwestię walki z pandemią koronawirusa i siedzeniem w domu. Na koniec stwierdził, że zainspirowany przez akcję Gal Gadot, również zaśpiewa dla fanów. Wybrał swoją ulubioną piosenkę "Baby I love you" autorstwa Yayhoos. Zobaczcie, jak śpiewa popijając tequilę.

Obok tego MTV odtworzyło kultowy format z czasów muzycznej telewizji, czyli MTV Unplugged, wersja domowa. Gwiazdy będą śpiewać w domach i publikować nagrania na kanale MTV. Pierwszym jest Wyclef Jean.