Ogromne problemy Avengers: Doomsday i Spider-Mana 4: scenariusze wciąż nie są gotowe?

Choć nie ma dnia, by do sieci nie trafiały nowe informacje związane z filmami Avengers: Doomsday i Spider-Man 4, coraz więcej wskazuje na to, że liczba i zintensyfikowanie tych doniesień mogą być wyłącznie zasłoną dymną. Jeden z cenionych scooperów podzielił się informacją, która dla fanów produkcji Marvel Studios stanie się najprawdopodobniej tak niepokojąca, jak to tylko możliwe.

Daniel Richtman raportuje bowiem, że prace nad scenariuszami do filmów Avengers: Doomsday i Spider-Man 4 wcale nie zostały zakończone. Co więcej, mają one potrwać aż do kwietnia, kilka dni przed wejściem na plan ekipy i obsady pierwszego z wymienionych wyżej dzieł. Przypomnijmy, że nowa produkcja o Pajączku ma z kolei powstać tuż po filmie braci Russo.

Jeśli doniesienia scoopera są prawdziwe, mogą one oznaczać wielkie kłopoty w kwestii realizacji obu odsłon MCU. Zauważmy, że nie są to pierwsze rewelacje sugerujące problemy z powstawaniem Doomsday i Spider-Mana 4. Kilkanaście dni temu inny scooper, Jeff Sneider, spekulował, że premiera Avengers 5 może ulec przesunięciu (powodem miało być fakt, że Marvel "nadal nie wie, kto pojawi się w filmie"), natomiast inne źródła powtarzały informacje o rzekomym sporze Toma Hollanda i Kevina Feige, który doprowadził do zmian w scenariuszu następnej produkcji o Pajączku.

Jakby tego było mało, premiera Spider-Mana 4 została niedawno przesunięta o tydzień, a zdjęcia do Doomsday miały rozpocząć się w marcu - w nie do końca jasnych okolicznościach ich początek przełożono jednak na kwiecień.

Według aktualnego harmonogramu film Avengers: Doomsday powinno zadebiutować w kinach 1 maja 2026, a Spider-Man 4 31 lipca przyszłego roku.