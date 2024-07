TA postać z Gry o tron pojawi się w Rodzie smoka? Zagra ją młodszy aktor

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Max

Gra o tron: Ród smoka w 2. sezonie zaskakiwał raz pozytywnie, a raz niekoniecznie. Nie zaskoczyło natomiast Max, ponieważ po raz kolejny w historii finał serialu ze świata Gry o tron został opublikowany w sieci przed oficjalną premierą.

Redanian Intelligence informuje o tym, że w finale pojawi się postać Bryndena Riversa, czyli Bloodravena lub Krwawego Kruka. Niektórym więcej powie inna nazwa, pod którą jest znany, czyli Trójoka wrona. W Grze o tron wcielał się w niego najpierw Struan Rodger, a później Max von Sydow. Tym razem zagra go Joshua Ben-Tovim.

Te informacje należy traktować jako plotkę, która dopiero czeka na potwierdzenie. Kolejny i zarazem ostatni odcinek tego sezonu Rodu smoka pojawi się w poniedziałek o godzinie 3 w nocy.

Kim jest Brynden Rivers?

Brynden Rivers urodził się kilka dekad po wydarzeniach przedstawionych w Rodzie smoka. Wiódł barwne życie, będąc jednym z bękartów Aegona IV, a potem Namiestnikiem oraz Starszym nad Szeptaczami Aerysa I. Na ten moment nie wiadomo, czy to ostatnie pojawienie się aktora w tej roli, czy może wystąpi w zapowiedzianym już serialu Knight of the Seven Kingdoms.