To znowu się stało! Wyciek części finału 2. sezonu serialu Ród smoka

fot. Max

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego znaczna część finału 2. sezonu serialu Ród smoka wyciekła do sieci. Pojawiło się konto na TikToku, które wrzuciło 14 klipów, czyli mniej więcej 30 minut ostatniego odcinka. Nastąpiło to pięć dni przed jego premiera w serwisie Max. Zanim konto zostało skasowane, filmiki miały od 50 000 do 100 000 wyświetleń. Klipy jednak dalej są w sieci, bo można je znaleźć na Twitterze/X oraz Reddit. Pomimo usuwania ich, ciągle pojawiają się nowe źródła.

Ród smoka - problem z wyciekami

Bardzo podobna sytuacja miała miejsce z finałem pierwszego sezonu Rodu smoka, który w całości wyciekł w do sieci dwa dni przed premierą. Wówczas mówiło się, że za przypadkowy wyciek odpowiadał partner dystrybucyjny z Europy, Bliskiego Wschodu lub Afryki. Na razie nikt z HBO czy TikToka nie odpowiedział dziennikarzom na prośbę o komentarz.

Co ciekawe, to samo działo się z Grą o tron. Często dochodziło do różnych wycieków. Szczególnie tak było przy ósmym i ostatnim sezonie, którego odcinki wyciekały do sieci przed premierą.

Premiera finału Rodu smoka odbędzie się w nocy czasu polskiego z 4 na 5 sierpnia.