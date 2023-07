Tajna Inwazja - aktor grający prezydenta w MCU odnosi się do informacji o zastąpieniu go przez postać Harrisona Forda

Materiały prasowe

Dermot Mulroney, który wcielił się w postać prezydenta Stanów Zjednoczonych w serialu Tajna Inwazja, opowiedział w nowym wywiadzie o doniesieniach, jakoby Thunderbolt Ross grany przez Harrisona Forda, zostanie nowym prezydentem w filmie Kapitan Ameryka 4.

Na ten moment za nami 5. odcinków serialu Tajna Inwazja i przynajmniej do tej pory Ritson, a zatem prezydent Stanów Zjednoczonych, ciągle żyje. Nie wiadomo oczywiście, czy postać ostatecznie przeżyje wydarzenia z serialu, ale wielu od dawna spekulowało, że postać umrze, gdy pojawiły się plotki na temat tego, że Harrison Ford w MCU zagra prezydenta. Potem potwierdził to sam szef Marvel Studios, Kevin Feige:

Jest duża rola Thaddeusa Rossa. Jest on prezydentem Stanów Zjednoczonych w naszym filmie. Mając Harrisona od razu myślisz o filmie Air Force One, albo o jego konfrontacji z prezydentem w Stan zagrożenia. Jest dobra dynamika pomiędzy prezydentem Rossem a Samem Wilsonem. Mają wspólną przeszłość, ale tutaj ta dynamika pomiędzy nimi jest niesamowita.

Odtwórca roli Ritsona w wywiadzie na pytanie o powyższe doniesienia odpowiedziała, że "to zła wiadomość dla jego postaci".

(...) Nie wiem, jakie są w tym wszystkim intencje. Nie mógłbym jednak prosić o więcej. Jestem spełniony i podekscytowany udziałem w Tajnej Inwazji, ale nie mam pojęcia, czy Ritson przeżyje, będzie żył, czy będzie kontynuował swoją historię. Byłby to dla mnie oczywiście dreszczyk emocji. Ale jeśli będę musiał przegrać następny wybory z jednym Amerykaninem i będzie to Harrison Ford, to chyba to zaakceptuję.

Aktor żartobliwie dodał, że może zostanie jego wiceprezydentem. Finał serialu Tajna Inwazja zostanie wypuszczony 26 lipca i być może wtedy dowiemy się czegoś więcej na temat sytuacji politycznej w Kinowym Uniwersum Marvela.