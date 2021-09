Tajna Inwazja - gwiazda Agentów T.A.R.C.Z.Y. odpowiada na plotki o swoim angażu do serialu

Marvel/ABC

Tajna Inwazja to jeden z kolejnych seriali Marvela i Disney+, oparty na kultowej serii komiksowej. W sieci od jakiegoś czasu pojawiają się plotki, że gwiazda produkcji Agenci T.A.R.C.Z.Y., Chloe Bennet, miałaby powtórzyć w projekcie swoją rolę Daisy Johnson aka Quake. Aktorka po wielu wiadomościach, jakie dostaje od fanów w końcu postanowiła odnieść się do plotek. Stwierdziła, że absolutnie nie ma nic wspólnego z serialem Disney+ i nawet nie wie, co to dokładnie za produkcja.

Produkcja opowiada o inwazji kosmicznej rasy Skrulli na Ziemię. Przedstawiciele gatunku są zmiennokształtni, wobec tego podszywali się pod wielu bohaterów z uniwersum Marvela i przez to mogli manipulować wydarzeniami przez lata.

fot. ABC

W obsadzie znajdują się między innymi Samuel L. Jackson jako Nick Fury, Ben Mendelsohn jako Talos, Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir i Killian Scott. Kyle Bradstreet jest głównym scenarzystą projektu wraz z Thomasem Bezuchą i Alim Selimem.