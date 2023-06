Tajna Inwazja - Marvel wykorzystał Sztuczną Inteligencję do stworzenia czołówki. W sieci wrze

Marvel studios

Tajna Inwazja to nowy serial Kinowego Uniwersum Marvela, który opowiada o tytułowej inwazji zmiennokształtnych Skrullów na planetę Ziemia. Serial zbiera stosunkowo pozytywne recenzje za pierwszy odcinek, ale burzę wywołało coś zupełnie innego. Okazuje się, że czołówka produkcji zrealizowana została przy pomocy Sztucznej Inteligencji, co wywołało niesmak wśród wielu komentujących. Czołówka nowego serialu stworzona została przy pomocy Sztucznej Inteligencji, co pewnie miało nawiązywać do zmiennokształtnych wrogów. Reżyser i producent wykonawczy, Ali Selim wytłumaczył portalowi Polygon, że sekwencja została zaprojektowana przez Method Studios przy użyciu sztucznej inteligencji, co jego zdaniem współgra z samą tematyką serialu.

Zdaniem Salima, czołówka podobnie jak serial, zadaje pytania "kto to zrobił?", "kto jest kim?". Jednocześnie oddaje naturę zmiennych kształtów. Nie wszyscy jednak kupują to tłumaczenie i pojawiło się w sieci wiele słów krytyki. Jedni uważają, że to niesmaczne w momencie, gdy trwa strajk scenarzystów i studio nie poparło ich w tej walce. Inni zaś uważają, że w MCU skończyły się pomysły i powoli uciekają się do korzystania ze Sztucznej Inteligencji, co jest kłopotliwe biorąc pod uwagę ich coraz słabsze produkcje. Poniżej kilka zrzutów ekranu z omawianego intra.

Tajna Inwazja - intro stworzone przez AI

Tajna Inwazja - czołówka