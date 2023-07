Tajna inwazja - czy [SPOILER} naprawdę nie żyje? Disney+ zdradziło odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

3. odcinek serialu Tajna Inwazja dał do zrozumienia widzom, że G'iah grana przez Emilię Clarke została zabita. To oczywiście ma określony cel fabularny i wpisuje w konwencję szpiegowską, w której śmierć postaci i twisty mają być na porządku dziennym. Problem polega na tym, że promocja serialu została tak przygotowana, że ten motyw fabularny kompletnie nie działa.

Tajna inwazja - G'iah żyje?

Chodzi o to, że zwiastuny serialu Tajna inwazja pokazywały wiele scen z udziałem Emilii Clarke. W nich widzimy jeszcze sceny, których w tych trzech odcinkach do tej pory nie było. To daje nam sugestię, że G'iah jakoś przeżyje to wydarzenie, ale już jak do tego dojdzie jest na ten moment nie wiadome.

Tajna inwazja - Emila Clarke

Jednak jest dodatkowa teoria, że G'iah naprawdę nie żyje, ale to nie oznacza końca roli Emili Clarke. Spekuluje się, że sceny z trailera, których jeszcze nie było będą związane z postacią, od której G'iah wzięła wygląd. Teoria jest taka, że będzie to Abigail Brand z komiksów Marvela. Była ona agentką i mutantką związaną z X-Menami. W plotkach od początku sugerowano, że Emilia Clarke gra właśnie tę postać. Nie jest więc wykluczone, że tak naprawdę gra dwie postacie.

Tajna inwazja - każdy odcinek co tydzień w środę.