Tajna inwazja- Skrulle opanowały okładkę Empire. Nowe materiały z serialu MCU

fot. Disney+

Magazyn Empire pokazał dwie okładki najnowszego numeru, którego tematem przewodnim będzie serial MCU Tajna Inwazja. Widzimy na jednej Nicka Fury'ego, a na drugiej Skrulle, z którymi związana jest główna intryga tej produkcji. Do tego trafiło do sieci nowe zdjęcie postaci granej przez Samuela L. Jacksona. Na dniach pojawią się jeszcze nowe szczegóły serialu, które Empire uzyskało.

Tajna inwazja - galeria

Tajna inwazja

Tajna inwazja - opis fabuły

Historia skupia się na Nicku Furym (Samuel L. Jackson), który odkrywa spisek na mocy którego zmiennokształtne istoty znane jako Skrulle chcą dokonać inwazji na Ziemię. Wprowadzają podwójnych agentów do najważniejszych miejsc na świecie. Tam, gdzie mogą zdobyć władzę i przywileje. A jako że Skrulle mogą upodobnić się do każdego, nikt nie wie do końca kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem. Fury wraz zaufanymi sojusznikami Everettem Rossem, Marią Hill oraz Skrullem Talosem, który żyje na Ziemi muszą się ścigać z czasem, by zapobiec inwazji i uratować ludzkość.

Tajna inwazja - premiera w Disney+ już w czerwcu.