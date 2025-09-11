placeholder
Takryu - zwiastun koreańskiego serialu kostiumowego. Korupcja, odkupienie i walka o władzę

Na platformie Disney+ wkrótce pojawi się nowa koreańska drama historyczna Taryu. Jak wynika z pierwszego zwiastuna, serial będzie dotyczył tematyki korupcji, żądzy władzy oraz odkupienia. Co jeszcze wiadomo o nadchodzącej produkcji?
Jakub Zawirski
Tagi:  disney+ 
zwiastun
Takryu fot. materiały prasowe
Takryu to, osadzona w czasach dynastii Joseon, drama przedstawiająca historię trójki ludzi. Ich losy krzyżują się się wokół rzeki Gyeonggang, przez którą przepływają wszystkie dobra i pieniądze w regionie. Głównym bohaterem jest Jang Shi-Yool, tajemnicza postać z gangsterską przeszłością. Mężczyzna był niegdyś postrachem portu Mapo, a potem przeszedł duchową przemianę i zyskał status legendy.

Takryu - zwiastun

Mamy też Choi Eun, przywódczynię najlepszej grupy kupieckiej w całym Joseon. Kierowana honorem kobieta, walczy o przetrwanie w czasach bezprawia. Ostatnim z trójcy jest Jung Cheon – urzędnik komisariatu policji, który podejmuje walkę z korupcją. Metaforą dla zepsucia, jakie opanowało całe Joseon, jest sama rzeka Gyeonggang. Niegdyś piękna błękitna i czysta, z czasem stała się mętna i brudna.

Takryu - data premiery, twórcy i obsada

Nowa produkcja Disney+ ma mieć 9 odcinków, a premiera odcinka pilotażowego już 26 września. Reszta odcinków będzie pojawiać się co tydzień aż do 17 października bieżącego roku.

Za reżyserię serialu odpowiedzialny jest Choo Chang-Min, a scenariusz napisał Chun Sung-Il. W rolach głównych: Rowoon, Shin Ye-Eun i Park Seo-Ham.

Źródło: deadline.com

