Tales From the Borderlands może trafić na PS5 i Xbox Series X/S

Telltale Games

Tales from the Borderlands to stworzony przez studio Telltale Games, udany spin-off serii popularnej strzelanek, który zamienia efektowną akcję na poznawanie historii, dialogi i wybory moralne. Gra zadebiutowała w roku 2014 i trafiła na praktycznie wszystkie popularne platformy do gier – PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xboksa 360, Xboksa One oraz urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Bardzo możliwe, że już wkrótce doczekamy się też portów na nową generację, czyli PS5 i Xbox Series X/S.

Taka informacja pojawiła się na stronie PEGI, czyli organizacji zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych. Wpis opublikowano już w grudniu, ale dopiero niedawno został on dostrzeżony przez internautów. Nie wiadomo, jakich zmian i ulepszeń możemy oczekiwać na nowych i znacznie wydajniejszych platformach Sony oraz Microsoftu. Warto jednak przypomnieć, że swego czasu „ulepszenia” doczekał się też Batman – dodatek o nazwie Shadows Edition zmieniał paletę barw i odświeżał tekstury.

