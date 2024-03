Tales of the Shire - teaser nowej gry w uiwersum Władcy Pierścieni. Jej gatunek może zaskoczyć

fot. Private Division

Reklama

Do sieci trafił nowy teaser Tales of the Shire, czyli nadchodzącej gry w uniwersum Władcy Pierścieni. Za jej stworzenie odpowiada zespół Weta Workshop, a wydawcą jest Private Division. Szczegóły na temat rozgrywki nie zostały ujawnione, ale większość graczy podejrzewa, że może być to... symulator życia i/lub farmy w stylu takich tytułów, jak na przykład Stardew Valley, Fae Farm czy My Time at Portia. Sugeruje to opis wskazujący na to, że w produkcji zobaczymy "przytulny żywot Hobbita".

W teaserze widzimy krajobraz tytułowego Shire. Do materiału dodano również komentarz, że już wkrótce mamy zobaczyć pełen zwiastun gry. Być może to właśnie przy okazji tego materiału zobaczymy rozgrywkę.

https://twitter.com/talesoftheshire/status/1772353054857216508

Kilka dni wcześniej opublikowano inne, krótkie wideo. Możecie obejrzeć je poniżej.

https://twitter.com/talesoftheshire/status/1770601258526613762