Tales of The Walking Dead - spin-off dostał zielone światło. Będzie serialem antologicznym

fot. AMC

Od dłuższego czasu mówiło się, że powstanie nowy spin-off The Walking Dead, nad którym trwały prace. Teraz stacja AMC dała zielone światło produkcji, która będzie nosić tytuł Tales of the Walking Dead. Serial będzie miał formę antologii, co oznacza, że w każdym odcinku widzowie obejrzą oddzielne historie. Skupią się one na nowych postaciach lub bohaterach, którzy zostali już wcześniej wprowadzeni do uniwersum. Pierwszy sezon będzie składać się z sześciu godzinnych epizodów.

Showrunnerem będzie Channing Powell, który był scenarzystą i producentem The Walking Dead i Fear the Walking Dead. Twórca ma nadzieję, że nowy serial będzie jednym z najbardziej wyjątkowych spin-offów. Twierdzi, że wraz z zespołem scenarzystów udało im się przesunąć granice tego uniwersum, żeby przynieść widzom coś nowego i nieoczekiwanego, jednocześnie zachowując to, co widzowie najbardziej kochają w The Walking Dead.

Prezes oryginalnych programów AMC, Dan McDermott, uważa, że format serialu okaże się atrakcyjny dla fanów uniwersum.

Widzimy duży potencjał dla bogatych i fascynujących opowieści w tym świecie. Format antologii w Tales of the Walking Dead zapewnia elastyczność w dostarczaniu rozrywki obecnym fanom, a także stanowi dobry początek dla nowych widzów, zwłaszcza na platformach streamingowych. Dostrzegliśmy atrakcyjność tego formatu w klasykach telewizyjnych, takich jak Strefa Mroku, a ostatnio w Czarnym Lustrze, i cieszymy się, że możemy w ten sposób zainteresować fanów tego wyjątkowego i wciągającego świata.

Do sieci trafił również pierwszy plakat produkcji, który możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1447985424475967494

Przypomnijmy, że jak dotąd powstały dwa spin-offy: The Walking Dead: Nowy świat i Fear the Walking Dead. W planach jest też kolejny, który skupi się na postaciach Daryla (Norman Reedus) i Carol (Melissa McBride). AMC pracuje również nad jeszcze jednym serialem pt. Dead In The Water, który opowie o wydarzeniach rozgrywających się na łodzi podwodnej (USS Pennsylvania pojawił się w Fear The Walking Dead).

Prace nad serialem mają ruszyć na początku 2022 roku. Premiera Tales of The Walking Dead jest zaplanowana na lato tego samego roku.