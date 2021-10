The Walking Dead - showrunnerka o finale sezonu 11A. Co czeka widzów w kolejnych odcinkach?

fot. AMC

Sezon 11A The Walking Dead zakończył się szeregiem cliffhangerów. Angela Kanga, showrunnerka serialu, w rozmowach z serwisami Deadline oraz Entertainment Weekly opowiedziała o wydarzeniach z ósmego odcinka. Zdradziła kilka ciekawostek oraz inspiracji.

W tym epizodzie Leah (Lynn Collins) zamordowała Pope'a, ponieważ próbował zabić członków Żniwiarzy, których uważała za swoją rodzinę. Dowiedziała się też, że Daryl ją okłamał, działając na rzecz swoich ludzi, którą też traktuje jak rodzinę. Kang wyjaśniła, jaki rodzaj relacji łączy tego bohatera z Leah, która stanęła na czele Żniwiarzy.

Dziwne jest to, że w tym momencie stanowi ona dla Daryla mroczne odbicie w lustrze. Myślę, że ich związek nigdy nie miał solidnych fundamentów. I może dlatego widzowie, gdy oglądali z nią pierwszy odcinek tak na nią reagowali. Ale zawsze wiedzieliśmy, że jest częścią tej historii. Jest więc coś honorowego w tym, w co wierzy. Ale oczywiście nie jest to również to, na co liczył Daryl i co mogło z tego wyniknąć, gdyby wydarzenia potoczyły się inaczej.

Showrunnerka uważa, że Daryl obdarzył romantycznym uczuciem Leah. Jednak twórcy zawsze czuli, że ta historia była bardziej o tym, do czego prowadzi smutek. Gdy ta chwila minęła i patrzy się wstecz, to okazuje się, że zawsze w tym było coś toksycznego, wynikającego z załamania.

fot. AMC

W ósmym odcinku pojawiła się broń zwana hwacha, którą Pope chciał wykorzystać do zaatakowania grupy Maggie oraz swoich ludzi. Ta broń została zaprojektowana w XV wieku w Korei. Mimo że Kang jest Amerykanką koreańskiego pochodzenia to nigdy o niej nie słyszała. Ludzie odpowiedzialni za research mieli za zadanie znaleźć broń w starym stylu, która pochodzi sprzed wieków, jest skuteczna i powoduje masowe obrażenia, którą można potencjalnie teraz zbudować.

Zastanawiałam się, co to za broń, ponieważ nie potrafiłam jej sobie wyobrazić. A oni powiedzieli: „To strzały o napędzie rakietowym wylatujące na ciebie z tej gigantycznej rzeczy”. A ja pomyślałem: „Cóż, to brzmi całkiem fajnie!”.

Co ciekawe początkowo ten pomysł miał być związany z grupą Maggie, która zamieszkiwała Południk (Meridian). W książce, którą bohaterka dostała od Georgie (Jayne Atkinson) miały znajdować się opisy jak odbudować społeczeństwo, wybudować wiatrak itp. Miała być inspiracją dla Żniwiarzy, którzy przejęli Meridian. Ostatecznie zdecydowano, że to dzięki zdolnemu inżynierowi w grupie Pope'a powstanie ta broń.

fot. AMC

Kang opowiedziała również o ograniczeniach wynikających z pandemii, z którymi ekipa musiała się mierzyć na planie zdjęciowym. To spowodowało inny sposób pracy i kręcenia serialu, gdzie na przykład na ekranie w Alexandrii widać nie więcej niż tylko garstkę ludzi, aby zachować dystans i miejsce dla ekipy filmowej. Ostrożnie też wykorzystują statystów, którzy wcielają się w szwendaczy, dlatego korzystają z komputerowych rozwiązań i szerszych kadrów.

Finałowy sezon, który jest wydłużony do 24 odcinków został podzielony na trzy bloki fabularne. Scenarzyści piszą historie między poszczególnymi blokami, a gdy są one ukończone ekipa filmowa od razu wkracza na plan zdjęciowy. Angela Kang potwierdziła, że jeszcze nie napisano scenariuszy do finałowych epizodów, ponieważ wciąż trwają nad nimi prace. Obecnie twórcy są na etapie kręcenia 16. epizodu, który zakończy sezon 11B.

Na nowe odcinki 11. sezonu The Walking Dead widzowie będą musieli poczekać do lutego 2022 roku. Angela Kanga zapowiada, że seria 11B będzie miała inny klimat niż pierwsza część sezonu, który ma być bardziej jak thriller. Nie zabraknie emocjonalnych i epickich wydarzeń. Świat serialu się rozszerzy, a postacie będą spotykać nowych ludzi. Pojawi się również kolejna grupa osób, która zaskoczy bohaterów.

W nadchodącej części sezonu widzowie zobaczą gubernatorkę Wspólnoty Pamelę Milton, w którą wciela się Laila Robins. Showrunnerka potwierdziła, że lepiej poznamy tę społeczność, a także pojawią się nowe postacie. Niektórzy bohaterowie będą uczyć się funkcjonowania w tym zupełnie nowym świecie oraz interakcji z innymi ludźmi.

The Walking Dead - dziewiąty odcinek 11. sezonu zostanie wyemitowany 20 lutego 2022 roku w USA. Tradycyjnie w Polsce nowy epizod obejrzymy dzień później na stacji FOX.