Tanya Roberts wciąż żyje. Rzecznik prasowy koryguje oświadczenie w sprawie śmierci aktorki Zabójczego widoku

fot. materiały prasowe

Tanya Roberts, o której śmierci informowaliśmy Was w poniedziałek, 4 stycznia, żyje. Rzecznik prasowy aktorki Mike Pingel, który poinformował media o tym, iż odtwórczyni roli dziewczyny Bonda zmarła 3 stycznia, skorygował swoje oświadczenie. Pingela w błąd wprowadził mąż aktorki. To on powiedział rzecznikowi, że Tanya Roberts nie żyje. Jednak niedługo po tym, jak Mike Pingel przekazał informację prasie, otrzymał telefon ze szpitala. Lekarze stwierdzili, że Tanya Robert wciąż żyje, chociaż jej stan jest ciężki. Całe niezrozumienie mogło wyniknąć z tego, jakich słów w rozmowie z rzecznikiem prasowym użył mąż aktorki. Brzmiały one dokładnie: "jak dla mnie wygląda na to, że Tanya odeszła". Przypomnijmy, że aktorka trafiła do szpitala w Los Angeles po upadku, do którego doszło w Wigilię w jej domu.

Tanya Roberts znana jest z roli w piątym sezonie Aniołków Charliego, w którym portretowała Julię Rogers. W filmie Zabójczy widok zagrała dziewczynę Bonda u boku Rogera Moore'a. Aktorka występowała również w serialu Różowe lata 70., gdzie wcieliła się w rolę Midge Pinciotti. Ostatnio aktorka pojawiła się na ekranie w serialu Barbershop.