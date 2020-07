Tarcza antykryzysowa 3.0. weszła w życie. Platformy VoD zapłacą milionowe podatki

Źródło: cinematografo.it

Miliony złotych pozyskane w ramach nowej opłaty mają zasilić konto PISF-u. Jak wiemy, w projekcie Tarczy antykryzysowej 3.0, opracowanej na potrzeby walki ze skutkami pandemii koronawirusa, znalazły się zapisy dotyczące zmian w funkcjonowaniu internetowych platform filmowych. Tym samym 1 lipca 2020 roku w Polsce zaczęła obowiązywać opłata w wysokości 1,5 proc. wpływów od użytkowników lub z reklam (w zależności od tego które są wyższe) w serwisach VoD. Zwolnieni z niej są wyłącznie wydawcy najmniejszych platform, czyli mikroprzedsiębiorcy i wydawcy serwisów, których liczba użytkowników w ub.r. była niż 1 proc. osób korzystających w Polsce z internetu szerokopasmowego (wg UKE 2 2019 roku było 7,77 mln osób, czyli progiem opłaty od VoD jest 77,7 tys. użytkowników).

Ile zatem w sumie zapłacą wydawcy? Zgodnie z przypuszczeniami, o których pisaliśmy w kwietniu, szacowany przychód dla PISF wyniesie ok. 15 mln zł do końca roku 2020 oraz co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach. Szacunek ten oparty jest na danych przedstawionych przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne.

Najwięcej wpłaciliby właściciele platform Netflix (6,44 mln zł), Ipla (4,03 mln zł) oraz Player.pl (1,53 mln zł). Na liście znajdują się także serwisy Amazon Prime Video (665,87 tys zł), Cda.pl (580,93 tys zł) oraz Apple TV+ (4356 zł). Blisko 3,5 mln zł miałoby trafić do PISF-u od innych dostawców, niewymienionych z nazwy.