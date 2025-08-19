Tatiana Maslany w nowym zwiastunie horroru Keeper. To film reżysera Kodu zła
Neon zaprezentował kolejny niepokojący zwiastun horroru Keeper. Podano również nową datę premiery filmu od Osgooda Perkinsa.
Keeper to horror w reżyserii Osgooda Perkinsa (Kod zła, Małpa). Za scenariusz odpowiada Nick Lepard (Niebezpieczne zwierzęta). Dystrybucją zajmuje się wytwórnia Neon, która nabyła prawa do filmu w ramach umowy pierwokupu. Początkowo premiera miała odbyć się w październiku. Teraz podano, że Keeper zadebiutuje w kinach 14 listopada.
W sieci pojawił się zwiastun Keepera, w którym w głównych rolach występują Tatiana Maslany i Rossif Sutherland. Grają parę, których związek znajduje się na krawędzi rozpadu. Trailer pokazuje najpierw perspektywę Liz, a następnie Malcolma, ujawniając ich niegodziwe oblicza. Zobaczcie poniżej zapowiedź horroru.
Keeper - zwiastun
Keeper - zdjęcia
Keeper - fabuła, obsada
Film opowiada historię pary, która z okazji rocznicy wyjeżdża na romantyczny weekend do odosobnionej chatki. Kiedy Malcolm (Sutherland) nagle wraca do miasta, Liz (Maslany) czuje się odizolowana i zmaga się z nieopisanym złem, ujawniającym przerażające sekrety chatki.
W pozostałych rolach występują Birkett Turton, Erin Boyes, Tess Degenstein, Claire Friesen i Christin Park.
Źródło: Deadline
