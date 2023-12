Taylor Swift: The Eras Tour w Chinach? Trwają negocjacje

materiały prasowe

Taylor Swift udowodniła w tym roku, że chociaż można jej muzykę lubić lub nie, tak samo jak i ją samą, tak jest fenomenem, którego wpływu na popkulturę nie sposób nie docenić. Taylor Swift: The Eras Tour, czyli film koncertowy artystki, na całym świecie zarobił już 250 milionów dolarów w kinach, co jest kolosalnym wynikiem. Film jak równy z równym rywalizował z innymi kinowymi hitami, a jego październikowa premiera została drugą najlepszą w historii tuż po Jokerze z Joaquinem Phoenixem. Niedawno pojawiła się informacja o tym, że Swift planuje wydać rozszerzoną wersję swojego filmu na VOD, a teraz dochodzą wieści o tym, że planowana jest również premiera kinowa w... Chinach.

Taylor Swift: The Eras Tour - kiedy premiera w Chinach?

Zanim film będzie mieć swoją premierę w Chinach, musi on przejść przez długi i skrupulatny proces weryfikacji, któremu poddawane są wszystkie zagraniczne produkcje przed wejściem na tamtejszy rynek dystrybucyjny. Na korzyść Swift działa jej fenomen i ogromna rzesza fanów w Chinach, która bez dwóch zdań chciałaby doświadczyć tej produkcji we własnych kinach. Z kolei na niekorzyść jest gra z czasem. Taylor Swift zapowiedziała już premierę VOD swojego filmu na 13 grudnia, kiedy wypadają jej urodziny, co oznacza, że spiracona wersja produkcji może pojawić się w Chinach i zniechęcić część publiczności do pójścia do kina.

Taylor Swift zostało niewiele czasu na dopięcie ostatnich szczegółów. Premiera nie została jeszcze oficjalnie podana, ale mówi się o dwóch okresach - grudniu lub styczniu. Styczeń, chociaż będący pracowitym okresem dla Chińczyków, byłby prawdopodobnie w stanie wygenerować duże zainteresowanie ze względu na brak innych dużych produkcji kinowych w kalendarzu na tamten czas. A to oznaczałoby jeszcze większy zysk dla The Eras Tour.

Jak poinformowały źródła bliskie Variety, proces trwa tak długo nie ze względu na konieczność cenzurowania filmu, a raczej chęć sprawdzenia eksperymentalnej formy dystrybucji, która zwiększyłaby udział prywatnego sektora w procesie.