Taylor Swift: The Eras Tour z datą premiery VOD. W streamingu pojawi się wersja rozszerzona

Film koncertowy Taylor Swift: The Eras Tour, który zadebiutował w kinach na całym świecie 11 października, zebrał w skali globalnej już 250,01 mln USD - 178,2 mln USD z tej kwoty pochodzi z rynku północnoamerykańskiego, 71,8 mln USD z pozostałych państw. Sama wokalistka, która 13 grudnia będzie obchodzić swoje 34. urodziny, postanowiła sprawić fanom wyjątkowy prezent. Jak ujawniła w mediach społecznościowych, to właśnie 13 grudnia odbędzie się premiera The Eras Tour w amerykańskim (i nie tylko) VOD.

Co więcej, wersja, który trafi do streamingu, będzie rozszerzona o 3 dodatkowe piosenki. Jak ujawnia sama Swift:

Zbliżają się moje urodziny i pomyślałam, że fajnym sposobem, aby je uczcić, będzie umożliwienie Wam obejrzenia The Eras Tour w domu. Z wielką radością przekazuję, że rozszerzona wersja filmu, w której znajdą się piosenki "Wildest Dreams", "The Archer" i "Long Live", będzie dostępna do wypożyczenia w USA, Kanadzie i innych krajach, których listę podam niedługo,już... Zgadliście, 13 grudnia.

https://twitter.com/taylorswift13/status/1729130503712743596

W chwili obecnej nie mamy informacji, czy 13 grudnia The Eras Tour będzie dostępny do wypożyczenia także w polskich serwisach VOD.