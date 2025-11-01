Przeczytaj w weekend
Tcheky Karyo nie żyje. Patriota, Nikita, Bad Boys - bogata kariera francuskiego aktora

Tchéky Karyo to francuski aktor, który pojawiał się zarówno w Europie, jak i w Hollywood. Przez wiele lat królował na drugim planie, tworząc charakterystyczne postaci godne zapamiętania. Miał 72 lata.
śmierć 
Tcheky Karyo fot. materiały prasowe
Tcheky Karyo zmarł w wieku 72 lat po walce z rakiem. Informację ogłosiła jego żona, Valérie Keruzoré, we francuskiej agencji prasowej AFP. Jego kariera aktorska w Europie i Hollywood trwała ponad 40 lat!

Tcheky Karyo - kariera

Przełomem w karierze był kultowy film akcji Nikita w reżyserii Luca Bessona, który obsadził go w roli Boba, mentora tytułowej bohaterki. Pracował nad jej transformacją w wyszkoloną zabójczynię. To też wytyczyło szlak jego kariery króla drugiego planu, bo rzadko kiedy widzieliśmy go w głównych rolach. Przez lata 90. i 2000. oglądaliśmy go w wielu filmach, w charakterystycznych postaciach drugoplanowych, które miały ważne role w historii i zapadały w pamięć.

W latach 90. widzieliśmy go w Bad Boys Michaela Baya, 1492 Ridleya Scotta, GoldenEye obok Pierce’a Brosnana, Joannie d’Arc Bessona, Miłość jak narkotyk, Operacja słoń, Wing Commander czy Doberman. Lata 2000 rozpoczął od Patrioty z Melem Gibsonem w reżyserii Rolanda Emmericha, a potem widzieliśmy go w takich tytułach jak Pocałunek smoka, Podwójny blef, Jądro Ziemi, Złodziej życia i wielu innych.

W ostatniej dekadzie jego kariera zmieniła się dzięki głównej roli w serialu Zaginiony. W roli detektywa Juliena Baptiste’a grał w brytyjskim serialu przez dwa lata, a potem przez kolejne dwa lata wcielał się w tę postać w solowym serialu Baptiste. Często występował w serialach takich jak Imię róży, ZeroZeroZero, Obsesja, Boat Story, Section Zéro czy No Limit.

W 2024 roku widzieliśmy go w hollywoodzkim akcyjniaku The Killer w reżyserii Johna Woo. Jego ostatnią rolą jest francuski film akcji Faster z 2025 roku.

Źródło: deadline.com

śmierć 
Powiązane seriale

7,3

2019
Baptiste
Baptiste Dramat

8,2

2014
Zaginiony
Zaginiony Dramat
Powiązane filmy

7,4

1990
Nikita
Nikita Thriller

7,2

2000
Patriota
Oglądaj TERAZ Patriota Dramat
Powiązane osoby

