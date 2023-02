Te znane role odrzucili aktorzy. Will Smith mógł zagrać Neo z Matrixa, a Hugh Jackman Jamesa Bonda

Fot. Materiały prasowe

Niektóre role są tak ikoniczne, że ciężko wyobrazić sobie, by trafiły do innego aktora. A jednak, to Will Smith mógł zagrać Neo z Matrixa, a nie Keanu Reeves. Podobnie jak Hugh Jackman dostał telefon, czy nie chciałby wcielić się w Jamesa Bonda, jednak odmówił, więc słynnego agenta 007 zagrał Daniel Craig. Przyjrzeliśmy się podobnym przypadkom i wybraliśmy dla was najciekawsze z nich.

Przekonajcie się, którzy aktorzy odrzucili znane role i co nimi kierowało. Niektóre pozycje mogą was naprawdę zaskoczyć.

Te znane role odrzucili aktorzy

Na naszej liście są tacy celebryci jak Zendaya, Leonardo DiCaprio, Emilia Clarke, Selena Gomez czy Emma Watson. Wszystkich łączy to samo: odrzucili rolę w znanych filmach. Niektóre z nich co prawda nie cieszą się dobrą sławą, jak Pięćdziesiąt twarzy Greya, ale inne są naprawdę ikoniczne: Titanic, Avatar, Forrest Gump, American Psycho, Legalna blondynka czy Casino Royale. Zobaczcie jakie mieli powody i o kogo chodzi.

Avatar wrócił i robi furorę w kinach, jednak Matt Damon nie jest jego częścią. Aktor mógł zagrać Jake'a Sully'ego w 1. filmie, jednak odrzucił propozycję ze względu na napięty harmonogram: kręcił wtedy "Ultimatum Bourne’a". Zażartował nawet, że sporo go to kosztowało.