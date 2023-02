34 największych wpadek z filmów i seriali. Nawet Tarantino oberwał od spostrzegawczych kinomanów

Fot. Materiały prasowe

Jeśli w kadrze przypadkowo pojawił się członek załogi, psując klimat, bohater nagle zaczął utykać nie na tę nogę, co powinien, a rogalik magicznie przeobraził się w naleśnik przez niedopatrzenie scenografów, to grupa r/MovieMistakes na subreddicie na pewno to dostrzeże. W końcu to społeczność, składająca się ze 156 tysięcy kinomanów o sokolich oczach. Zobaczcie, jakie błędy jej członkowie wypatrzyli w znanych i lubianych produkcjach.

Przed wami 40 największych wpadek z filmów i seriali według użytkowników Reddita.

34 największych wpadek z filmów i seriali

W tej galerii wpadki oznaczają zazwyczaj drobne i ciekawe błędy, na które wielu oglądających nie zwróciło uwagi podczas seansu. Niektóre z nich można dostrzec jedynie oglądając uważnie produkcję klatka po klatce. Wypatrzenie ich to prawdziwy wyczyn. Trzeba jednak przyznać, że użytkownicy Reddita znaleźli naprawdę interesujące szczegóły, takie jak widownia zrobiona z kartonu w Potężne Kaczory 2, czy znikające pieczywo z Pretty Woman. Zwrócili nawet uwagę na niedopatrzenie w filmie Quentina Tarantino.

Temu bohaterowi z "9-1-1" (3. odcinek, 3. sezon) amputowano rękę. Szkoda, że nie wycięto tej części ciała z kadru.

Znacie inne filmowe wpadki, które r/MovieMistakes pominęło? Dajcie znać w komentarzu.