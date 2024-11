Ted Lasso inspirował się Czarnoksiężnikiem z Oz. Brett Goldstein wskazuje postacie

fot. Apple TV+

Ted Lasso to jeden z największych hitów Apple TV+. Historia amerykańskiego trenera, który przyleciał do Europy trenować angielską drużynę Richmond F.C., podbiła serca widzów. Ten komediodramat rozbawiał i wzruszał, a mocną jego stroną była fenomenalna obsada.

W serialu występował Brett Goldstein, który wcielał się w Roya Kenta. Za tę drugoplanową rolę dostał dwie statuetki Emmy, a także zdobył nominację do Złotego Globu. Ponadto pełnił funkcję producenta wykonawczego do Teda Lasso i napisał scenariusz do kilkunastu odcinków. W rozmowie z Entertainment Weekly aktor potwierdził fanowską teorię, że serial czerpał inspirację z Czarnoksiężnika z krainy Oz.

O tak, w Tedzie Lasso jest mnóstwo Czarnoksiężnika z Oz. Jest tak jak w pinballu: "Ted musi wrócić do domu. Nie ma jak w domu". A potem "nie ma jak Richmond F.C.". Tak, to wszystko Czarnoksiężnik z krainy Oz.

Goldstein wyjawił również, na kim wzorowano każdą z postaci. Powiedział, że Roy Kent był odpowiednikiem Blaszanego Drwala, Ted Lasso (Jason Sudeikis) był Dorotką, Rebecca (Hannah Waddingham) była Tchórzliwym Lwem, a Jamie (Phil Dunster) był Strachem na wróble. Na koniec dodał, że był pewien, że to spowoduje wiele problemów.

Przypomnijmy, że na początku grudnia do polskich kin wejdzie film Wicked w reżyserii Jon M. Chu, który jest prequelem Czarnoksiężnika z krainy Oz. Pokaże burzliwą historię przyjaźni Glindy (Ariana Grande) oraz Elphaby (Cynthia Erivo), a także to, co doprowadziło do zerwania ze sobą więzi i ich konfliktu, który miał wpływ na cały magiczny świat.

Jeśli chodzi o Teda Lasso to wciąż nie wiadomo czy powstanie 4. sezon, choć w sierpniu pojawiły się doniesienia, że trwają nad nim prace. Według Deadline zostały już podpisane umowy z trzema osobami z obsady: Hannah Waddingham (Rebecca Walton, szefowa AFC Richmond), Brettem Goldsteinem (Roy Kent) oraz Jeremym Swiftem (Leslie Higgins). Prace na planie mogą ruszyć na początku 2025 roku, gdy uda się podpisać nowe kontrakty z Jasonem Sudeikisem, Brendanem Huntem (trener Beard) oraz Juno Temple (Keeley Jones).

Ted Lasso - zdjęcia z 3. sezonu