Ted Lasso - reżyser o produkcji serialu. Nie było wcale łatwo

fot. Apple TV+

Reklama

Ted Lasso to nagradzany serial telewizyjny, który do dziś dostaje falę uznania za swoją realizację. Declan Lowney, reżyser serialu, z pewnością cieszy się tymi pozytywnymi reakcjami. Jednakże, w rozmowie z The Hollywood Reporter ujawnił, że praca nad produkcją była cięższa, niż możnaby się spodziewać.

Ted Lasso - reżyser o pracy nad serialem

Wcześniej Lowney pracował dla mniejszych produkcji. Rozpoczynając prace nad Tedem Lasso dla serwisu VOD Apple TV+, musiał on przywyknąć do większego budżetu i dobrze go rozplanować.

- Nigdy nie pracowałem z tyloma osobami nad serialem. Brytyjska produkcja miałaby z 10% tamtego budżetu - nasza widownia jest wtedy mniejsza, serial też, bo nie mamy tak wielkiej obsady. I nie mamy udogodnień, które dają duży budżet, więc skala ambicji się zmniejsza. Coraz więcej brytyjskich seriali jest teraz tworzonych dla platform streamingowych. Przystosowanie się do tego nie zajęło mi dużo czasu. Wspaniale jest mieć więcej pieniędzy.

Reżyser przyznał także, że serial był dość kompleksowy, i przez to trudniejszy do stworzenia. Trudnością były z pewnością sceny futbolowe oraz masywna obsada.

- Jest podstawowa obsada złożona z aż 18 postaci, które wchodzą w interakcje ze sobą. Potem masz futbol - piłkę nożną, jak to nazywasz - co jest dość skomplikowaną rzeczą do kręcenia. Za jej nakręcenie odpowiada trener piłkarski. Na boisku aktorów otacza około 200 statystów.

Ted Lasso - serial dostępny na platformie Apple TV+.