Teen Wolf - Dylan O'Brien komentuje swoją nieobecność w filmowej kontynuacji serialu

Serial Teen Wolf: Nastoletni wilkołak doczeka się swojej filmowej kontynuacji. Wśród wielkich nieobecnych w obsadzie produkcji jest Dylan O'Brien, który wcielał się w ulubieńca widzów, Stilesa. Aktor postanowił przerwać milczenie w sprawie swojej nieobecności. Stwierdził, że to była trudna decyzja, aby zrezygnować z udziału w filmie. Powiedział, że wszystko z projektem wydarzyło się zbyt szybko dla niego, by sądził, że to zadziała. Ostateczni zadecydował, że wątek jego postaci został zakończony w dobrym miejscu i nie powróci w filmie. Jednak zaznaczył, że na pewno go obejrzy i ma nadzieję, że będzie to coś fantastycznego.

W filmie gdy nad Beacon Hill pojawia się pełnia, ogromne zło wychodzi z cienia. Scott McCall musi zebrać starych przyjaciół i nowych sojuszników, aby powstrzymać najpotężniejszego wroga, z jakim przyszło mu się zmierzyć.

Teen Wolf - obsada filmu

W obsadzie filmu znajdują się Tyler Posey jako Scott McCall, Holland Roden jako Lydia Martin, Shelley Hennig jako Malia Tate, Crystal Reed jako Allison Argent, Orny Adams jako trener Bobby Finstock, Linden Ashby jako szeryf Noah Stillinski, JR Bourne jako Chris Argent, Seth Gilliam jako dr Alan Deaton, Colton Haynes jako Jackson Whittemore, Ryan Kelly jako Jordan Parrish, Melissa Ponzio jako Melissa McCall oraz Dylan Sprayberry jako Liam Dunbar.

