Gra o tron - George RR Martin aktualizuje informacje na temat spin-offów serialu

Gra o tron to prawdziwy popkulturowy fenomen. Nie dziwi zatem, że po zakończeniu produkcji stacja HBO planuje liczne spin-offy projektu. W 2022 roku ma zadebiutować pierwszy z nich, czyli Gra o tron: Ród smoka, opowiadający o losach rodu Targaryenów w ich szczytowej formie. Autor literackiego pierwowzoru Gry o tron, George R.R. Martin, postanowił podzielić się aktualizacjami na temat planowanych projektów ze świata Westeros. Co do Rodu smoka stwierdził tylko ponownie, że to co do tej pory widział, jeśli chodzi o odcinki serialu zachwyciło go, projekt znajduje się obecnie w etapie postprodukcji i powinien trafić na antenę "wkrótce".

Innym szykowanym spin-offem jest Dunk & Egg, czyli opowieść, która przedstawia losy Dunka (Ser Duncana Wysokiego) oraz Egga, czyli przyszłego Króla Aegona V Targaryena. Głównym scenarzystą i producentem wykonawczym projektu jest Steve Conrad. Martin stwierdził, że on i jego zespół odbyli kilka świetnych sesji ze Stevem i jego zespołem. Conrad jest zdeterminowany, by wiernie zaadaptować historię, na czym bardzo zależy pisarzowi. Martin zdradził przede wszystkim, że serial nie będzie nosił tytułu Dunk & Egg, ponieważ osobom niezaznajomionym z tematem może on kojarzyć się z sitcomem. W grę wchodzą dwa tytuły - A Knight of the Seven Kingdoms, ku któremu skłania się autor, oraz The Hedge Knight.

Gra o tron: Ród smoka

Gra o tron - animacja

Martin wypowiedział się również o animacji, która jest w planach. Chodzi o projekt pod tytułem The Golden Empire, którego akcja dzieje się w Yi Ti, regionie na dalekim wschodzie kontynentu Essos. Wyjawił, że mają na pokładzie młodego scenarzystę i uważa, że animacja będzie piękna.

Pisarz wyjawił, że jest zaangażowany w wiele projektów ze świata Gry o tron, w których ściśle współpracuje ze scenarzystami i showrunnerami. Stwierdził, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby te projekty były świetne.

